Канадский защитник «Северстали» Грегуар: КХЛ — отличная лига, одна из лучших в мире

Канадский защитник «Северстали» Томас Грегуар назвал Континентальную хоккейную лигу сильным чемпионатом.

«КХЛ – отличная лига. Это хорошая история для меня, потому всегда трудно вливаться в новую систему, клуб и лигу. Были некоторые изменения и адаптация, но я обожаю эту игру, и мне нравится в КХЛ. Это тяжёлая, сильная и отличная лига, одна из лучших в мире. Здесь много талантливых игроков, сильных парней по технике и физической силе», – приводит слова Грегуара Metaratings.

27-летний хоккеист проводит свой первый сезон в КХЛ. На счету Грегуара 58 матчей в текущем сезоне и 19 (3+16) набранных очков.