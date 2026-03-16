Никита Щитов назвал фаворитов плей-офф КХЛ

Хоккейный эксперт, бывший защитник ряда клубов КХЛ Никита Щитов поделился мнением о фаворитах Кубка Гагарина — 2026.

«Самые главные и яркие фавориты – магнитогорский «Металлург», омский «Авангард» и ярославский «Локомотив». Не думаю, что сейчас можно назвать команду, которая станет обладателем Кубка Гагарина. Считаю, что будут сюрпризы, будет непредсказуемый хоккей в плей-офф», – приводит слова Щитова LiveResult.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Действующим обладателем Кубка Гагарина является ярославский «Локомотив».