Капризов — об Овечкине: у Сани иногда бывает засуха, а потом 10 игр — 10 голов

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов поделился мнением о результативности форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в текущем регулярном чемпионате НХЛ.

«У Сани иногда бывает засуха, а потом 10 игр – 10 голов. Либо бывает 11 игр и два гола. У него сейчас плюс-минус так и есть. Раньше у него [в большинстве] были Карлсон, Оши, Бекстрём и Кузнецов. Если с ним кто-то [играет персонально], все остальные забивают. Оши столько с центра забивал, потому что дальний нападающий стоял рядом с Саней, а Оши – один в центре», – сказал Капризов на YouTube-канале Fonbet.

40-летний капитан «Вашингтона» в нынешнем сезоне принял участие в 69 матчах, в которых записал в свой актив 24 гола и 27 результативных передач. На данный момент безголевая серия Александра в НХЛ составляет шесть игр.

