Владимир Тарасенко — 16-й россиянин в истории НХЛ, набравший 700+ очков

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Владимир Тарасенко оформил дубль в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» (2:4). Таким образом, на его счету теперь 700 (322+378) очков в 892 играх за карьеру в регулярках. Форвард стал 16 россиянином в истории лиги, достигшим этой отметки.

В список также входят Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз», 1674 в 1559), Евгений Малкин («Питтсбург Пингвинз», 1393 в 1259), Сергей Фёдоров (1179 в 1248), Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг», 1100 в 864), Александр Могильный (1032 в 990), Алексей Ковалёв (1029 в 1316), Артемий Панарин («Лос-Анджелес Кингз», 939 в 814), Павел Дацюк (918 в 953), Илья Ковальчук (876 в 926), Вячеслав Козлов (853 в 1182), Сергей Гончар (811 в 1301), Алексей Яшин (781 в 850), Павел Буре (779 в 702), Сергей Зубов (771 в 1068) и Алексей Жамнов (719 в 807).

В текущем сезоне у 34-летнего Тарасенко 38 (18+20) очков в 61 игре при показателе полезности «-4». Он также выступал за «Сент-Луис Блюз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Оттаву Сенаторз», «Флориду Пантерз» и «Детройт Ред Уингз».