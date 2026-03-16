Сибирь — ЦСКА, результат матча 16 марта 2026 года, счет 3:2, КХЛ 2025/2026

ЦСКА прервал серию из четырёх побед, проиграв «Сибири»
Комментарии

Сегодня, 16 марта, в Новосибирске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимала московский ЦСКА. Победу в игре, проходившей на стадионе «Сибирь-Арена», одержали хозяева со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 марта 2026, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Абрамов (Косолапов, Гордеев) – 14:54 (5x5)     1:1 Бучельников (Абрамов, Соркин) – 28:49 (5x4)     2:1 Приски (Бек, Косолапов) – 37:49 (5x4)     3:1 Косолапов (Кошелев, Зайцев) – 39:56 (5x5)     3:2 Абрамов (Соркин, Полтапов) – 51:33 (5x5)    

На 15-й минуте нападающий «Сибири» Михаил Абрамов забил первый гол. На 29-й минуте форвард ЦСКА Дмитрий Бучельников сравнял счёт. На 38-й минуте защитник Чейз Приски вывел новосибирский клуб вперёд. На 40-й минуте форвард Антон Косолапов забросил третью шайбу в ворота армейцев. На 52-й минуте нападающий Виталий Абрамов сократил отставание гостей, установив окончательный счёт — 3:2.

Таким образом, ЦСКА прервал свою серию из четырёх побед.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Календарь КХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица КХЛ сезона-2025/2026
Регулярка КХЛ ощущается затянутой. Однако есть ли вариант лучше?
