ЦСКА прервал серию из четырёх побед, проиграв «Сибири»

Сегодня, 16 марта, в Новосибирске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Сибирь» принимала московский ЦСКА. Победу в игре, проходившей на стадионе «Сибирь-Арена», одержали хозяева со счётом 3:2.

На 15-й минуте нападающий «Сибири» Михаил Абрамов забил первый гол. На 29-й минуте форвард ЦСКА Дмитрий Бучельников сравнял счёт. На 38-й минуте защитник Чейз Приски вывел новосибирский клуб вперёд. На 40-й минуте форвард Антон Косолапов забросил третью шайбу в ворота армейцев. На 52-й минуте нападающий Виталий Абрамов сократил отставание гостей, установив окончательный счёт — 3:2.

Таким образом, ЦСКА прервал свою серию из четырёх побед.

