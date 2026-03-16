«Сибирь» стала последним участником плей-офф Континентальной хоккейной лиги

Новосибирская «Сибирь» стала последним участником Кубка Гагарина — 2026 после победы над московским ЦСКА со счётом 3:2.

Ранее в плей-офф КХЛ от Восточной конференции вышли магнитогорский «Металлург», омский «Авангард», казанский «Ак Барс», екатеринбургский «Автомобилист», уфимский «Салават Юлаев», челябинский «Трактор» и нижнекамский «Нефтехимик».

На данный момент «Сибирь» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 65 очками после 66 матчей.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Действующим обладателем Кубка Гагарина является «Локомотив».