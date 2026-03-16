«Сибирь» стала последним участником плей-офф Континентальной хоккейной лиги
Новосибирская «Сибирь» стала последним участником Кубка Гагарина — 2026 после победы над московским ЦСКА со счётом 3:2.
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 марта 2026, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Абрамов (Косолапов, Гордеев) – 14:54 (5x5) 1:1 Бучельников (Абрамов, Соркин) – 28:49 (5x4) 2:1 Приски (Бек, Косолапов) – 37:49 (5x4) 3:1 Косолапов (Кошелев, Зайцев) – 39:56 (5x5) 3:2 Абрамов (Соркин, Полтапов) – 51:33 (5x5)
Ранее в плей-офф КХЛ от Восточной конференции вышли магнитогорский «Металлург», омский «Авангард», казанский «Ак Барс», екатеринбургский «Автомобилист», уфимский «Салават Юлаев», челябинский «Трактор» и нижнекамский «Нефтехимик».
На данный момент «Сибирь» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 65 очками после 66 матчей.
Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Действующим обладателем Кубка Гагарина является «Локомотив».
