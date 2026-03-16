Стали известны все участники Кубка Гагарина — 2026

После домашней победы «Сибири» над московским ЦСКА (3:2) новосибирский клуб обеспечил себе выход в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Таким образом, стали известны все участники плей-офф КХЛ — 2025/2026.

Все команды, вышедшие в плей-офф КХЛ

Западная конференция

«Локомотив» (Ярославль), «Динамо» (Минск), «Северсталь» (Череповец), ЦСКА (Москва), СКА (Санкт-Петербург), «Торпедо» (Нижний Новгород), «Динамо» (Москва), «Спартак» (Москва).

Восточная конференция

«Металлург» (Магнитогорск), «Авангард» (Омск), «Ак Барс» (Казань), «Автомобилист» (Екатеринбург), «Салават Юлаев» (Уфа), «Трактор» (Челябинск), «Нефтехимик» (Нижнекамск), «Сибирь» (Новосибирск).