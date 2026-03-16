Капризов — о рекордном контракте: через два-три года все будут подписывать на $ 20 млн

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов в беседе с экс-игроком сборной России по футболу Андреем Аршавиным и бывшим нападающим «Коламбус Блю Джекетс» Никитой Филатовым высказался о своём новом контракте с клубом. В сентябре прошлого года форвард заключил соглашение на сумму $ 136 млн за восемь лет.

Филатов: Давит ли на тебя самый большой контракт в истории лиги? Какие ощущения или ты абстрагировался от этого?

Капризов: Да нет. Надо просто продолжать играть. Сейчас два-три года пройдёт, другие тоже будут подписывать.

Аршавин: У него же рекордный контракт только со следующего года? Так ему ещё не прилипло, он это ещё не почувствовал. Он ещё по старому [контракту] живёт.

Капризов: Думаю, через два-три года будут подписываться по $ 20 млн. Коннор [Макдэвид], Мэттьюс тот же.

Филатов: Кучер [Никита Кучеров].

Капризов: Кучер подпишет. Все будут подписывать. Слушай, так получилось, подписал восьмилетний контракт, — сказал Капризов на YouTube-канале Fonbet.