Никитин — о поражении от «Сибири»: часто бывает так, что нет никакой логики в результате

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение от «Сибири» (2:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— В деталях проиграли. Гол в конце второго периода – недоработка. Так нельзя делать, идём дальше.

— После матча с «Сочи» вы объясняли скромную результативность неубедительной игрой в большинстве, сегодня в этом формате забили, но не реализовали много шансов в равных составах. С чем это свяжете?

— Это хоккей. Забивать надо, не пропускать – обычная хоккейная аксиома. Часто бывает так, что нет никакой логики в результате.

— Почему ваша команда вышла на третий период сама не своя, особенно в первые 10 минут?

— Сейчас забей в конце, вопроса бы этого не было. Всё [зависит] от результата, можно рассказывать много чего. То, что было в конце второго периода, допускать нельзя. Это и сопернику даёт энергетику, и по своему психоэмоциональному состоянию бьёт. Там чистая недоработка, это урок, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.