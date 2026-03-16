Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Никитин — о поражении от «Сибири»: часто бывает так, что нет никакой логики в результате

Комментарии

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение от «Сибири» (2:3) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 марта 2026, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Абрамов (Косолапов, Гордеев) – 14:54 (5x5)     1:1 Бучельников (Абрамов, Соркин) – 28:49 (5x4)     2:1 Приски (Бек, Косолапов) – 37:49 (5x4)     3:1 Косолапов (Кошелев, Зайцев) – 39:56 (5x5)     3:2 Абрамов (Соркин, Полтапов) – 51:33 (5x5)    

— В деталях проиграли. Гол в конце второго периода – недоработка. Так нельзя делать, идём дальше.

— После матча с «Сочи» вы объясняли скромную результативность неубедительной игрой в большинстве, сегодня в этом формате забили, но не реализовали много шансов в равных составах. С чем это свяжете?
— Это хоккей. Забивать надо, не пропускать – обычная хоккейная аксиома. Часто бывает так, что нет никакой логики в результате.

— Почему ваша команда вышла на третий период сама не своя, особенно в первые 10 минут?
— Сейчас забей в конце, вопроса бы этого не было. Всё [зависит] от результата, можно рассказывать много чего. То, что было в конце второго периода, допускать нельзя. Это и сопернику даёт энергетику, и по своему психоэмоциональному состоянию бьёт. Там чистая недоработка, это урок, — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android