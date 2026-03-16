Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Люзенков поделился эмоциями после официального выхода «Сибири» в плей-офф

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков после победы в матче с ЦСКА (3:2) высказался о выходе своей команды в плей-офф КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 марта 2026, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Абрамов (Косолапов, Гордеев) – 14:54 (5x5)     1:1 Бучельников (Абрамов, Соркин) – 28:49 (5x4)     2:1 Приски (Бек, Косолапов) – 37:49 (5x4)     3:1 Косолапов (Кошелев, Зайцев) – 39:56 (5x5)     3:2 Абрамов (Соркин, Полтапов) – 51:33 (5x5)    

— Соперник на очень приличном уровне, много движения. Армейские парни прилично нас напрягали, но ребята самоотверженно работали, блокировали шайбы, забили нужные голы. В третьем периоде могло показаться, что отдали инициативу, но в средней зоне ребята работали по нашей установке. В конце матча на зубах выстояли.

— После сирены почувствовали облегчение?
— Да! После сирены – да. Когда оставалось семь секунд – нет, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Материалы по теме
«Сибирь» стала последним участником плей-офф Континентальной хоккейной лиги
