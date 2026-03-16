Люзенков поделился эмоциями после официального выхода «Сибири» в плей-офф

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков после победы в матче с ЦСКА (3:2) высказался о выходе своей команды в плей-офф КХЛ.

— Соперник на очень приличном уровне, много движения. Армейские парни прилично нас напрягали, но ребята самоотверженно работали, блокировали шайбы, забили нужные голы. В третьем периоде могло показаться, что отдали инициативу, но в средней зоне ребята работали по нашей установке. В конце матча на зубах выстояли.

— После сирены почувствовали облегчение?

— Да! После сирены – да. Когда оставалось семь секунд – нет, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.