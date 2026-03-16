Люзенков рассказал, был ли у «Сибири» мандраж в матче с ЦСКА

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков ответил, был ли у новосибирской команды мандраж перед матчем с ЦСКА (3:2).

— Был ли мандраж в связи с тем, что до плей-офф оставался один шаг?

— Не скажу, что был мандраж. Соперник здорово использовал скоростных нападающих, проходили среднюю зону через подставку и бежали на наших защитников. Мы потом поменяли выход из-под давления. Ребята понимали сильные стороны: свои и соперника. Мандража не было, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Благодаря победе в этой встрече «Сибирь» обеспечила себе место в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Новосибирский клуб стал последним участником розыгрыша Кубка Гагарина.