Люзенков рассказал, почему верил в выход «Сибири» в плей-офф, когда стал главным тренером

Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков после победы над ЦСКА (3:2), которая обеспечила новосибирской команде место в плей-офф Континентальной хоккейной лиги, заявил, что верил в выход «Сибири» в плей-офф после своего назначения главным тренером.

— Когда приняли команду, верили, что можете попасть в плей-офф?

— Верили, честно говорю. Даже половину чемпионата тогда не сыграли. Много примеров, в Северной Америке, например, когда команда была на последнем месте, а потом выиграла кубок. Ребята и болельщики тоже верили, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

На данный момент «Сибирь» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 65 очками после 66 матчей.