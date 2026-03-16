Люзенков рассказал, почему верил в выход «Сибири» в плей-офф, когда стал главным тренером
Главный тренер «Сибири» Ярослав Люзенков после победы над ЦСКА (3:2), которая обеспечила новосибирской команде место в плей-офф Континентальной хоккейной лиги, заявил, что верил в выход «Сибири» в плей-офф после своего назначения главным тренером.
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 марта 2026, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Абрамов (Косолапов, Гордеев) – 14:54 (5x5) 1:1 Бучельников (Абрамов, Соркин) – 28:49 (5x4) 2:1 Приски (Бек, Косолапов) – 37:49 (5x4) 3:1 Косолапов (Кошелев, Зайцев) – 39:56 (5x5) 3:2 Абрамов (Соркин, Полтапов) – 51:33 (5x5)
— Когда приняли команду, верили, что можете попасть в плей-офф?
— Верили, честно говорю. Даже половину чемпионата тогда не сыграли. Много примеров, в Северной Америке, например, когда команда была на последнем месте, а потом выиграла кубок. Ребята и болельщики тоже верили, — передаёт слова Люзенкова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.
На данный момент «Сибирь» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции с 65 очками после 66 матчей.
Комментарии
- 16 марта 2026
-
18:54
-
18:50
-
18:46
-
18:42
-
17:58
-
17:56
-
17:52
-
17:26
-
17:12
-
16:52
-
16:30
-
16:18
-
16:05
-
15:50
-
15:30
-
15:05
-
14:45
-
14:20
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:25
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:20
-
12:00
-
11:40
-
11:05
-
10:45
-
10:20
-
10:00
-
09:45
-
09:30