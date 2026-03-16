Дубль Григоренко принёс «Трактору» победу над СКА

Сегодня, 16 марта, в Челябинске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал СКА из Санкт-Петербурга. Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова», одержали хозяева со счётом 2:1.

На 12-й минуте нападающий «Трактора» Михаил Григоренко забил первый гол. На 23-й минуте форвард СКА Рокко Гримальди сравнял счёт. На 38-й минуте Григоренко вывел челябинцев вперёд, оформив дубль и установив окончательный счёт — 2:1.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Трактор» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 66 матчей, в которых набрал 71 очко, и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. СКА с 79 очками после 66 встреч располагается на пятой строчке Западной конференции.