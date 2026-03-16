Трактор — СКА, результат матча 16 марта 2026 года, счет 2:1, КХЛ 2025/2026

Дубль Григоренко принёс «Трактору» победу над СКА
Комментарии

Сегодня, 16 марта, в Челябинске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимал СКА из Санкт-Петербурга. Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-Трактор имени Валерия Белоусова», одержали хозяева со счётом 2:1.

16 марта 2026, понедельник. 17:00 МСК
1:0 Григоренко (Юсупов, Ливо) – 11:06 (5x5)     1:1 Гримальди (Зыков) – 22:11 (5x5)     2:1 Григоренко (Кравцов, Ливо) – 37:54 (5x5)    

На 12-й минуте нападающий «Трактора» Михаил Григоренко забил первый гол. На 23-й минуте форвард СКА Рокко Гримальди сравнял счёт. На 38-й минуте Григоренко вывел челябинцев вперёд, оформив дубль и установив окончательный счёт — 2:1.

«Трактор» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 66 матчей, в которых набрал 71 очко, и занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. СКА с 79 очками после 66 встреч располагается на пятой строчке Западной конференции.

