«Слишком на этом не зацикливались». Форвард «Сибири» — о выходе команды в плей-офф
Нападающий «Сибири» Максим Сушко после победы над ЦСКА (3:2) высказался о выходе новосибирского клуба в плей-офф КХЛ.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 марта 2026, понедельник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
3 : 2
ЦСКА
Москва
1:0 Абрамов (Косолапов, Гордеев) – 14:54 (5x5)     1:1 Бучельников (Абрамов, Соркин) – 28:49 (5x4)     2:1 Приски (Бек, Косолапов) – 37:49 (5x4)     3:1 Косолапов (Кошелев, Зайцев) – 39:56 (5x5)     3:2 Абрамов (Соркин, Полтапов) – 51:33 (5x5)    

— Можно ли сказать, что после официального выхода в плей-офф у команды немного отлегло?
— Если честно, не могу сказать, что мы слишком на этом зацикливались. Мы обыгрывали сильных соперников, поэтому просто готовились показать свою игру.

— Какой был гейм-план? Очень низко сегодня располагались при игре в оборону, это попытка лишить ЦСКА пространства?
— Да, конечно. ЦСКА – очень организованная команда. Сегодня была битва двух систем, хорошо, что мы выстояли, вратарь в нужный момент подтащил. Заслуженная победа.

— Как перетерпели второй период?
— Миша Бердин подтащил. Всё получилось, как должно: где-то заблокировали, где-то вратарь спас. Хорошая командная победа.

— Такой долгий изнурительный путь к плей-офф даёт преимущество перед соперником, который давно решил задачу?
— Не знаю. Мы в тонусе, у нас сейчас все сложные соперники, это становится подготовкой к плей-офф. В прошлой игре потренировали меньшинство, в этой – систему. Хотелось бы уже большинство потренировать, — сказал Сушко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.

Материалы по теме
Люзенков рассказал, почему верил в выход «Сибири» в плей-офф, когда стал главным тренером
