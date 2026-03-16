«Слишком на этом не зацикливались». Форвард «Сибири» — о выходе команды в плей-офф

Нападающий «Сибири» Максим Сушко после победы над ЦСКА (3:2) высказался о выходе новосибирского клуба в плей-офф КХЛ.

— Можно ли сказать, что после официального выхода в плей-офф у команды немного отлегло?

— Если честно, не могу сказать, что мы слишком на этом зацикливались. Мы обыгрывали сильных соперников, поэтому просто готовились показать свою игру.

— Какой был гейм-план? Очень низко сегодня располагались при игре в оборону, это попытка лишить ЦСКА пространства?

— Да, конечно. ЦСКА – очень организованная команда. Сегодня была битва двух систем, хорошо, что мы выстояли, вратарь в нужный момент подтащил. Заслуженная победа.

— Как перетерпели второй период?

— Миша Бердин подтащил. Всё получилось, как должно: где-то заблокировали, где-то вратарь спас. Хорошая командная победа.

— Такой долгий изнурительный путь к плей-офф даёт преимущество перед соперником, который давно решил задачу?

— Не знаю. Мы в тонусе, у нас сейчас все сложные соперники, это становится подготовкой к плей-офф. В прошлой игре потренировали меньшинство, в этой – систему. Хотелось бы уже большинство потренировать, — сказал Сушко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Макаровым.