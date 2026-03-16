Металлург Мг — Автомобилист, результат матча 16 марта 2026 года, счет 4:3, КХЛ 2025/2026

«Металлург» отыгрался с 0:2 и вырвал победу у «Автомобилиста»
Сегодня, 16 марта, в Магнитогорске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Металлург» принимал «Автомобилист» из Екатеринбурга. Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-Металлург», одержали хозяева со счётом 4:3.

16 марта 2026, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Спронг (Мэйсек, Да Коста) – 13:01 (5x5)     0:2 Денежкин (Блэкер, Черников) – 22:42 (4x5)     1:2 Петунин (Михайлис, Хабаров) – 28:31 (5x5)     2:2 Канцеров (Козлов, Жуков) – 29:04 (5x5)     2:3 Да Коста (Спронг, Мэйсек) – 30:55 (5x5)     3:3 Канцеров (Ткачёв, Козлов) – 44:07 (5x5)     4:3 Яковлев (Исхаков) – 58:51 (5x5)    

На 14-й минуте нападающий «Автомобилиста» Даниэль Спронг забил первый гол. На 23-й минуте форвард Максим Денежкин удвоил преимущество екатеринбуржцев. На 29-й минуте нападающий Александр Петунин сократил отставание «Металлурга». На 30-й минуте форвард магнитогорцев Роман Канцеров сравнял счёт.

На 31-й минуте нападающий Стефан Да Коста вывел гостей вперёд. На 45-й минуте Канцеров восстановил равенство, оформив дубль. На 59-й минуте защитник Егор Яковлев вывел хозяев вперёд, установив окончательный счёт — 4:3.

