Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Барыс — Адмирал, результат матча 16 марта 2026 года, счет 2:6, КХЛ 2025/2026

«Адмирал» одержал крупную победу над «Барысом» в Астане
Комментарии

Сегодня, 16 марта, в Астане завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал «Адмирал» из Владивостока. Победу в игре, проходившей на стадионе «Барыс-Арена», одержали гости со счётом 6:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 марта 2026, понедельник. 17:30 МСК
Барыс
Астана
Окончен
2 : 6
Адмирал
Владивосток
1:0 Томпсон (Муратов, Уиллман) – 04:40 (5x5)     1:1 Олсон (Основин, Завгородний) – 16:48 (5x5)     1:2 Ефремов (Старков, Чезганов) – 22:21 (5x5)     1:3 Сошников (Солянников, Ефремов) – 28:02 (5x5)     1:4 Олсон (Основин, Завгородний) – 46:54 (5x5)     1:5 Чезганов (Шепелев) – 52:42 (5x5)     2:5 Асетов (Уолш, Веккионе) – 53:29 (5x4)     2:6 Тимашов (Усманов) – 59:50 (en)    

На пятой минуте нападающий «Барыса» Тайс Томпсон забросил первую шайбу. На 17-й минуте форвард «Адмирала» Кайл Олсон сравнял счёт. На 23-й минуте защитник Никита Ефремов вывел дальневосточников вперёд. На 29-й минуте нападающий Никита Сошников забил третий гол в ворота астанчан. На 47-й минуте Олсон забросил четвёртую шайбу гостей, оформив дубль.

На 53-й минуте форвард Егор Чезганов укрепил преимущество «Адмирала». На 54-й минуте нападающий Алихан Асетов сократил отставание хозяев. На последней минуте форвард Дмитрий Тимашов забил пятый гол в ворота «Барыса» и установил окончательный счёт — 6:2.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android