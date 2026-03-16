«Адмирал» одержал крупную победу над «Барысом» в Астане

Сегодня, 16 марта, в Астане завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Барыс» принимал «Адмирал» из Владивостока. Победу в игре, проходившей на стадионе «Барыс-Арена», одержали гости со счётом 6:2.
На пятой минуте нападающий «Барыса» Тайс Томпсон забросил первую шайбу. На 17-й минуте форвард «Адмирала» Кайл Олсон сравнял счёт. На 23-й минуте защитник Никита Ефремов вывел дальневосточников вперёд. На 29-й минуте нападающий Никита Сошников забил третий гол в ворота астанчан. На 47-й минуте Олсон забросил четвёртую шайбу гостей, оформив дубль.
На 53-й минуте форвард Егор Чезганов укрепил преимущество «Адмирала». На 54-й минуте нападающий Алихан Асетов сократил отставание хозяев. На последней минуте форвард Дмитрий Тимашов забил пятый гол в ворота «Барыса» и установил окончательный счёт — 6:2.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
- 16 марта 2026
-
20:14
-
19:54
-
19:37
-
19:10
-
19:02
-
18:54
-
18:50
-
18:46
-
18:42
-
17:58
-
17:56
-
17:52
-
17:26
-
17:12
-
16:52
-
16:30
-
16:18
-
16:05
-
15:50
-
15:30
-
15:05
-
14:45
-
14:20
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:25
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:20
-
12:00
-
11:40
-
11:05