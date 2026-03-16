Матчи Кубка мира по хоккею 2028 года пройдут в Канаде и Чехии

Национальная хоккейная лига объявила места проведения матчей Кубка мира. Турнир пройдёт в феврале 2028 года.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, групповой этап соревнования состоится в двух городах – в Калгари (Канада) на новой строящейся арене «Scotia Place» и в Праге (Чехия) на стадионе «O2 Arena». Также города примут по одному матчу на выбывание. Полуфиналы и финал пройдут в Эдмонтоне (Канада) на арене «Rogers Place».

Отметим, что лига не назвала состав участников предстоящего турнира.

В прошлый раз Кубок мира был проведён в 2016 году с участием сборных России, Канады, США, Швеции, Финляндии, Чехии и команды Северной Америки до 23 лет.