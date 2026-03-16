Матчи Кубка мира по хоккею 2028 года пройдут в Канаде и Чехии

Матчи Кубка мира по хоккею 2028 года пройдут в Канаде и Чехии
Национальная хоккейная лига объявила места проведения матчей Кубка мира. Турнир пройдёт в феврале 2028 года.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, групповой этап соревнования состоится в двух городах – в Калгари (Канада) на новой строящейся арене «Scotia Place» и в Праге (Чехия) на стадионе «O2 Arena». Также города примут по одному матчу на выбывание. Полуфиналы и финал пройдут в Эдмонтоне (Канада) на арене «Rogers Place».

Отметим, что лига не назвала состав участников предстоящего турнира.

В прошлый раз Кубок мира был проведён в 2016 году с участием сборных России, Канады, США, Швеции, Финляндии, Чехии и команды Северной Америки до 23 лет.

Материалы по теме
НХЛ сборной России не поможет. На Кубке мира для нас пока нет места
НХЛ сборной России не поможет. На Кубке мира для нас пока нет места
