НХЛ назвала трёх звёзд игровой недели

НХЛ назвала трёх звёзд игровой недели
Национальная хоккейная лига назвала трёх звёзд прошедшей игровой недели. Первой звездой был признан канадский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Алекси Лафреньер, который записал на свой счёт 7 (5+2) очков в четырёх матчах. Он оформил хет-трик в игре с «Калгари Флэймз» (4:0).

Второй звездой признан американский голкипер «Даллас Старз» Джейк Эттингер, одержавший три победы в трёх играх, пропуская в среднем 1,65 шайбы за матч и отражая 94% бросков.

Третьей звездой стал американский форвард «Сент-Луис Блюз» Джимми Снаггеруд, который отметился тремя заброшенными шайбами и тремя результативными передачами в четырёх встречах.

