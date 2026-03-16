«Хитростью превзошли». Главный тренер «Трактора» Корешков — о победе над СКА

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков прокомментировал победу над СКА (2:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Матч сегодня был очень высокого уровня. Как говорится, уровня плей-офф. Очень важно, что у «Трактора» в такой игре было много позитивных моментов. Все три периода мы хорошо играли. В конце дотерпели, выстояли и заслуженно победили.

— Довольно неожиданно выпустили молодого Федосеева. В чём причина?

— У нас много молодых играет. Тот же Горбунов сегодня сыграл два с половиной периода. Мы даём развиваться всем нашим воспитанникам.

— В прошлом матче уступили «Торпедо» по силовым приёмам, сегодня тоже не превзошли соперника в этом компоненте. Это новая тактика «Трактора»?

— Хитростью превзошли!

— Насколько известно, Низамеев получил повреждение в «Челмете». Вы говорили, что попытаетесь использовать его перед плей-офф. Будет шанс у него сыграть 20 марта с «Адмиралом» после того, как «Челмет» вернётся с выезда?

— Посмотрим. У нас ещё четыре игрока основного состава, скорее всего, выйдут на следующий матч — Светлаков, Рольгизер, Дронов и Телегин. Кто-то совсем близок к восстановлению, кто-то – чуть дальше. Пока планируем так, но ближе к матчу уже определимся. Дальше будет видно. Двигаемся поэтапно от матча к матчу.

— Вы определились с вратарём номер один в «Тракторе»?

— У нас — Николаев. Выходит, так, — приводит слова Корешкова пресс-служба клуба.