«Хитростью превзошли». Главный тренер «Трактора» Корешков — о победе над СКА

Главный тренер «Трактора» Евгений Корешков прокомментировал победу над СКА (2:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 марта 2026, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Григоренко (Юсупов, Ливо) – 11:06 (5x5)     1:1 Гримальди (Зыков) – 22:11 (5x5)     2:1 Григоренко (Кравцов, Ливо) – 37:54 (5x5)    

— Матч сегодня был очень высокого уровня. Как говорится, уровня плей-офф. Очень важно, что у «Трактора» в такой игре было много позитивных моментов. Все три периода мы хорошо играли. В конце дотерпели, выстояли и заслуженно победили.

— Довольно неожиданно выпустили молодого Федосеева. В чём причина?
— У нас много молодых играет. Тот же Горбунов сегодня сыграл два с половиной периода. Мы даём развиваться всем нашим воспитанникам.

— В прошлом матче уступили «Торпедо» по силовым приёмам, сегодня тоже не превзошли соперника в этом компоненте. Это новая тактика «Трактора»?
— Хитростью превзошли!

— Насколько известно, Низамеев получил повреждение в «Челмете». Вы говорили, что попытаетесь использовать его перед плей-офф. Будет шанс у него сыграть 20 марта с «Адмиралом» после того, как «Челмет» вернётся с выезда?
— Посмотрим. У нас ещё четыре игрока основного состава, скорее всего, выйдут на следующий матч — Светлаков, Рольгизер, Дронов и Телегин. Кто-то совсем близок к восстановлению, кто-то – чуть дальше. Пока планируем так, но ближе к матчу уже определимся. Дальше будет видно. Двигаемся поэтапно от матча к матчу.

— Вы определились с вратарём номер один в «Тракторе»?
— У нас — Николаев. Выходит, так, — приводит слова Корешкова пресс-служба клуба.

