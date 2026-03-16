«Нефтехимик» в третий раз в сезоне победил «Торпедо»

Сегодня, 16 марта, в Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» принимало нижнекамский «Нефтехимик». Победу в игре, проходившей на стадионе «Нагорный», одержали гости со счётом 6:3.
На второй минуте нападающий «Нефтехимика» Никита Попугаев забил первый гол. На 19-й минуте форвард Матвей Надворный удвоил преимущество нижнекамцев. На 22-й минуте нападающий Никита Артамонов забросил третью шайбу в ворота «Торпедо». На 30-й минуте форвард Егор Виноградов сократил отставание нижегородцев. На 34-й минуте нападающий Никита Шавин забил второй гол хозяев.
На 40-й минуте форвард Дамир Жафяров забросил четвёртую шайбу гостей. На 45-й минуте нападающий Владимир Ткачёв сократил отставание «Торпедо». На 55-й минуте форвард Никита Хоружев вернул «Нефтехимику» былое преимущество. На последней секунде нападающий нижнекамцев Андрей Белозёров забил в пустые ворота и установил окончательный счёт — 6:3.
Для «Нефтехимика» эта победа стала третьей над нижегородским клубом в четырёх играх в этом сезоне.
- 16 марта 2026
-
21:46
-
21:32
-
21:28
-
21:10
-
20:48
-
20:26
-
20:14
-
19:54
-
19:37
-
19:10
-
19:02
-
18:54
-
18:50
-
18:46
-
18:42
-
17:58
-
17:56
-
17:52
-
17:26
-
17:12
-
16:52
-
16:30
-
16:18
-
16:05
-
15:50
-
15:30
-
15:05
-
14:45
-
14:20
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:25
-
13:15
-
13:00