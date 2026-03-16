«Нефтехимик» в третий раз в сезоне победил «Торпедо»

Сегодня, 16 марта, в Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» принимало нижнекамский «Нефтехимик». Победу в игре, проходившей на стадионе «Нагорный», одержали гости со счётом 6:3.

На второй минуте нападающий «Нефтехимика» Никита Попугаев забил первый гол. На 19-й минуте форвард Матвей Надворный удвоил преимущество нижнекамцев. На 22-й минуте нападающий Никита Артамонов забросил третью шайбу в ворота «Торпедо». На 30-й минуте форвард Егор Виноградов сократил отставание нижегородцев. На 34-й минуте нападающий Никита Шавин забил второй гол хозяев.

На 40-й минуте форвард Дамир Жафяров забросил четвёртую шайбу гостей. На 45-й минуте нападающий Владимир Ткачёв сократил отставание «Торпедо». На 55-й минуте форвард Никита Хоружев вернул «Нефтехимику» былое преимущество. На последней секунде нападающий нижнекамцев Андрей Белозёров забил в пустые ворота и установил окончательный счёт — 6:3.

Для «Нефтехимика» эта победа стала третьей над нижегородским клубом в четырёх играх в этом сезоне.