Торпедо — Нефтехимик, результат матча 16 марта 2026 года, счет 3:6, КХЛ 2025/2026

«Нефтехимик» в третий раз в сезоне победил «Торпедо»
Сегодня, 16 марта, в Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Торпедо» принимало нижнекамский «Нефтехимик». Победу в игре, проходившей на стадионе «Нагорный», одержали гости со счётом 6:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 марта 2026, понедельник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
3 : 6
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Попугаев (Сериков, Пастухов) – 02:25 (5x5)     0:2 Надворный (Хлыстов, Шафигуллин) – 18:20 (5x5)     0:3 Артамонов (Хоружев, Заседа) – 21:47 (5x5)     1:3 Виноградов (Конюшков, Alexei Kruchinin) – 29:46 (5x4)     2:3 Шавин – 33:09 (5x5)     2:4 Жафяров (Белозёров, Артамонов) – 39:24 (5x4)     3:4 Ткачёв (Нарделла, Атанасов) – 44:43 (5x4)     3:5 Хоружев (Артамонов, Крощинский) – 54:37 (5x5)     3:6 Белозёров (Хайруллин, Федотов) – 59:59 (en)    

На второй минуте нападающий «Нефтехимика» Никита Попугаев забил первый гол. На 19-й минуте форвард Матвей Надворный удвоил преимущество нижнекамцев. На 22-й минуте нападающий Никита Артамонов забросил третью шайбу в ворота «Торпедо». На 30-й минуте форвард Егор Виноградов сократил отставание нижегородцев. На 34-й минуте нападающий Никита Шавин забил второй гол хозяев.

На 40-й минуте форвард Дамир Жафяров забросил четвёртую шайбу гостей. На 45-й минуте нападающий Владимир Ткачёв сократил отставание «Торпедо». На 55-й минуте форвард Никита Хоружев вернул «Нефтехимику» былое преимущество. На последней секунде нападающий нижнекамцев Андрей Белозёров забил в пустые ворота и установил окончательный счёт — 6:3.

Для «Нефтехимика» эта победа стала третьей над нижегородским клубом в четырёх играх в этом сезоне.

