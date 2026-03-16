Стала известна первая пара плей-офф КХЛ

Магнитогорский «Металлург» и новосибирская «Сибирь» встретятся в первом раунде плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Серия начнётся в Магнитогорске.

Полный состав пар первого раунда Кубка Гагарина будет определён позднее, однако все участники предстоящего розыгрыша уже известны.

«Металлург» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции со 105 очками после 66 матчей. «Сибирь» располагается на восьмой строчке Востока, набрав 65 очков в 66 играх.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Действующим обладателем Кубка Гагарина является «Локомотив».