Северсталь — Ак Барс, результат матча 16 марта 2026 года, счет 4:2, КХЛ 2025/2026

«Северсталь» одержала победу над «Ак Барсом», казанцы прервали серию из трёх побед
Сегодня, 16 марта, в Череповце завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимала казанский «Ак Барс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали хозяева со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 2
Ак Барс
Казань
1:0 Камалов (Цицюра) – 14:22 (5x5)     2:0 Веряев (Рейнгардт) – 16:58 (5x5)     3:0 Грудинин (Казулаев) – 18:11 (5x5)     3:1 Галимов (Барабанов) – 32:51 (5x5)     4:1 Скоренов (Иванцов, Грудинин) – 39:31 (5x5)     4:2 Пустозёров (Марченко, Лямкин) – 50:28 (5x5)    

На 15-й минуте защитник «Северстали» Никита Камалов забросил первую шайбу. На 17-й минуте нападающий Данил Веряев удвоил преимущество череповчан. На 19-й минуте защитник Владимир Грудинин забил третий гол хозяев. На 33-й минуте форвард Артём Галимов отыграл одну шайбу «Ак Барса». На 40-й минуте нападающий Александр Скоренов вернул «Северстали» былое преимущество. На 51-й минуте форвард Алексей Пустозёров сократил отставание казанцев, установив окончательный счёт — 4:2.

Таким образом, «Ак Барс» прервал серию из трёх побед.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

