«Северсталь» одержала победу над «Ак Барсом», казанцы прервали серию из трёх побед

Сегодня, 16 марта, в Череповце завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местная «Северсталь» принимала казанский «Ак Барс». Победу в игре, проходившей на стадионе «Ледовый дворец», одержали хозяева со счётом 4:2.

На 15-й минуте защитник «Северстали» Никита Камалов забросил первую шайбу. На 17-й минуте нападающий Данил Веряев удвоил преимущество череповчан. На 19-й минуте защитник Владимир Грудинин забил третий гол хозяев. На 33-й минуте форвард Артём Галимов отыграл одну шайбу «Ак Барса». На 40-й минуте нападающий Александр Скоренов вернул «Северстали» былое преимущество. На 51-й минуте форвард Алексей Пустозёров сократил отставание казанцев, установив окончательный счёт — 4:2.

Таким образом, «Ак Барс» прервал серию из трёх побед.

