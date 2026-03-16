Московское «Динамо» обыграло «Спартак» в серии буллитов
Поделиться
Сегодня, 16 марта, в Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» принимал московское «Динамо». Победу в серии буллитов одержали гости со счётом 4:3.
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 4
Б
Динамо М
Москва
0:1 Сикьюра (Уил, Мамин) – 14:48 (5x4) 1:1 Беляев (Рубцов, Миронов) – 24:36 (5x5) 2:1 Рубцов (Филин, Беляев) – 27:54 (5x5) 2:2 Пыленков (Дер-Аргучинцев, Слепышев) – 29:19 (5x5) 3:2 Орлов (Пивчулин, Вишневский) – 34:36 (5x5) 3:3 Сикьюра (Уил, Гусев) – 46:47 (5x5) 3:4 Дер-Аргучинцев – 65:00
На 15-й минуте нападающий «Динамо» Дилан Сикьюра забил первый гол. На 25-й минуте форвард «Спартака» Александр Беляев сравнял счёт. На 28-й минуте нападающий Герман Рубцов вывел красно-белых вперёд. На 30-й минуте защитник бело-голубых Даниил Пыленков восстановил равенство в счёте.
На 35-й минуте защитник Даниил Орлов вновь вывел хозяев вперёд. На 47-й минуте Сикьюра сравнял счёт, оформив дубль. Игра была переведена в овертайм, где команды победителя не выявили. В серии буллитов сильнее оказались гости.
Комментарии
- 16 марта 2026
-
22:12
-
22:06
-
21:57
-
21:46
-
21:32
-
21:28
-
21:10
-
20:48
-
20:26
-
20:14
-
19:54
-
19:37
-
19:10
-
19:02
-
18:54
-
18:50
-
18:46
-
18:42
-
17:58
-
17:56
-
17:52
-
17:26
-
17:12
-
16:52
-
16:30
-
16:18
-
16:05
-
15:50
-
15:30
-
15:05
-
14:45
-
14:20
-
14:00
-
13:45
-
13:30