Московское «Динамо» обыграло «Спартак» в серии буллитов

Сегодня, 16 марта, в Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» принимал московское «Динамо». Победу в серии буллитов одержали гости со счётом 4:3.

На 15-й минуте нападающий «Динамо» Дилан Сикьюра забил первый гол. На 25-й минуте форвард «Спартака» Александр Беляев сравнял счёт. На 28-й минуте нападающий Герман Рубцов вывел красно-белых вперёд. На 30-й минуте защитник бело-голубых Даниил Пыленков восстановил равенство в счёте.

На 35-й минуте защитник Даниил Орлов вновь вывел хозяев вперёд. На 47-й минуте Сикьюра сравнял счёт, оформив дубль. Игра была переведена в овертайм, где команды победителя не выявили. В серии буллитов сильнее оказались гости.