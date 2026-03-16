Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Спартак — Динамо М, результат матча 16 марта 2026 года, счет 3:4 Б, КХЛ 2025/2026

Московское «Динамо» обыграло «Спартак» в серии буллитов
Сегодня, 16 марта, в Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Спартак» принимал московское «Динамо». Победу в серии буллитов одержали гости со счётом 4:3.

16 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
3 : 4
Б
0:1 Сикьюра (Уил, Мамин) – 14:48 (5x4)     1:1 Беляев (Рубцов, Миронов) – 24:36 (5x5)     2:1 Рубцов (Филин, Беляев) – 27:54 (5x5)     2:2 Пыленков (Дер-Аргучинцев, Слепышев) – 29:19 (5x5)     3:2 Орлов (Пивчулин, Вишневский) – 34:36 (5x5)     3:3 Сикьюра (Уил, Гусев) – 46:47 (5x5)     3:4 Дер-Аргучинцев – 65:00    

На 15-й минуте нападающий «Динамо» Дилан Сикьюра забил первый гол. На 25-й минуте форвард «Спартака» Александр Беляев сравнял счёт. На 28-й минуте нападающий Герман Рубцов вывел красно-белых вперёд. На 30-й минуте защитник бело-голубых Даниил Пыленков восстановил равенство в счёте.

На 35-й минуте защитник Даниил Орлов вновь вывел хозяев вперёд. На 47-й минуте Сикьюра сравнял счёт, оформив дубль. Игра была переведена в овертайм, где команды победителя не выявили. В серии буллитов сильнее оказались гости.

