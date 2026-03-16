Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Регулярный чемпионат КХЛ сезона-2025/2026 установил рекорд посещаемости

Комментарии

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги сезона-2025/2026 установил рекорд посещаемости, сообщает пресс-служба КХЛ.

На 16 марта 2026 года в регулярке текущего сезона было сыграно 729 из 748 встреч, общая посещаемость которых составила 5 711 695 зрителей, что стало новым рекордом всех регулярных чемпионатов КХЛ.

Предыдущий рекорд был установлен сезоном ранее – 5 706 785 зрителей на 782 матчах регулярки при средней посещаемости 7298 зрителей.

Отмечается, что текущий регулярный чемпионат, который завершится 20 марта, также установит новый рекорд средней посещаемости, по итогам 729 матчей она составляет 7835 зрителей.

Материалы по теме
«Сибирь» в плей-офф после чудовищного старта. Но это чудо — повод подумать о реформах КХЛ
«Сибирь» в плей-офф после чудовищного старта. Но это чудо — повод подумать о реформах КХЛ
