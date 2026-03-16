«Северсталь» впервые в истории КХЛ начнёт плей-офф на домашнем льду
«Северсталь» гарантировала себе старт плей-офф Континентальной хоккейной лиги на домашнем льду после победы над казанским «Ак Барсом» со счётом 4:2. Отметим, что череповецкий клуб впервые в истории КХЛ начнёт плей-офф дома.
Фонбет Чемпионат КХЛ
16 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 2
Ак Барс
Казань
1:0 Камалов (Цицюра) – 14:22 (5x5) 2:0 Веряев (Рейнгардт) – 16:58 (5x5) 3:0 Грудинин (Казулаев) – 18:11 (5x5) 3:1 Галимов (Барабанов) – 32:51 (5x5) 4:1 Скоренов (Иванцов, Грудинин) – 39:31 (5x5) 4:2 Пустозёров (Марченко, Лямкин) – 50:28 (5x5)
На данный момент «Северсталь» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции с 86 очками после 67 встреч. Возглавляет таблицу Запада ярославский «Локомотив» с 96 очками в 67 матчах. Замыкает тройку минское «Динамо», набравшее 85 очков в 66 играх.
Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Действующим обладателем Кубка Гагарина является «Локомотив».
