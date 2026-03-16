Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Северсталь» впервые в истории КХЛ начнёт плей-офф на домашнем льду
Комментарии

«Северсталь» гарантировала себе старт плей-офф Континентальной хоккейной лиги на домашнем льду после победы над казанским «Ак Барсом» со счётом 4:2. Отметим, что череповецкий клуб впервые в истории КХЛ начнёт плей-офф дома.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 2
Ак Барс
Казань
1:0 Камалов (Цицюра) – 14:22 (5x5)     2:0 Веряев (Рейнгардт) – 16:58 (5x5)     3:0 Грудинин (Казулаев) – 18:11 (5x5)     3:1 Галимов (Барабанов) – 32:51 (5x5)     4:1 Скоренов (Иванцов, Грудинин) – 39:31 (5x5)     4:2 Пустозёров (Марченко, Лямкин) – 50:28 (5x5)    

На данный момент «Северсталь» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции с 86 очками после 67 встреч. Возглавляет таблицу Запада ярославский «Локомотив» с 96 очками в 67 матчах. Замыкает тройку минское «Динамо», набравшее 85 очков в 66 играх.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Действующим обладателем Кубка Гагарина является «Локомотив».

Материалы по теме
Видео
«Северсталь» одержала победу над «Ак Барсом», казанцы прервали серию из трёх побед
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android