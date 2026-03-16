«Северсталь» впервые в истории КХЛ начнёт плей-офф на домашнем льду

«Северсталь» гарантировала себе старт плей-офф Континентальной хоккейной лиги на домашнем льду после победы над казанским «Ак Барсом» со счётом 4:2. Отметим, что череповецкий клуб впервые в истории КХЛ начнёт плей-офф дома.

На данный момент «Северсталь» занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции с 86 очками после 67 встреч. Возглавляет таблицу Запада ярославский «Локомотив» с 96 очками в 67 матчах. Замыкает тройку минское «Динамо», набравшее 85 очков в 66 играх.

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года. Действующим обладателем Кубка Гагарина является «Локомотив».