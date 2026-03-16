Ларионов — о поражении СКА: «Трактор» воспользовался своими шансами и заслуженно победил

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал поражение от «Трактора» (1:2) и заявил, что его команда показала не лучшую игру.

16 марта 2026, понедельник. 17:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
2 : 1
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Григоренко (Юсупов, Ливо) – 11:06 (5x5)     1:1 Гримальди (Зыков) – 22:11 (5x5)     2:1 Григоренко (Кравцов, Ливо) – 37:54 (5x5)    

– По матчу скажу честно: не самая лучшая игра в исполнении нашей команды. Неплохим было начало – первые несколько минут, потом всё пропало, и об этом уже было сказано в раздевалке. Но тем не менее хочу отдать должное сопернику. Они воспользовались своими шансами, реализовали моменты, забили голы и победили заслуженно.

– Насколько для вас сейчас важно продвижение по турнирной таблице, борьба за четвёртое место? Или вы уже больше сосредоточены на плей-офф?
– Я на этот вопрос отвечаю, наверное, уже последние полтора месяца. И отвечу ещё раз: для нас важен процесс. Для нас важно качество игры, качество хоккея, полная отдача игроков. Кто будет соперником, с кем мы будем играть, когда – это всё станет понятно буквально через пару игр. Через три дня всё уже будет ясно. Поэтому мы не смотрим на таблицу и не выбираем соперников.

– Говорят, что на раскатке вы смотрели матч «Реала». Это так?
– Матч «Реала»? Какой из них?

– Не уточняли. Говорят, что во время раскатки вы смотрели игру.
– Сегодня? Нет. Одну секунду, «Реал» же сегодня не играет. Обычно я «Реал» не смотрю, испанская лига – не моя. Я знаю, что они играют с «Ман Сити» в следующем матче. Но сегодня день не футбольный, а хоккейный. Сегодня понедельник. Всё начинается завтра. К сожалению, мы сегодня проиграли, поэтому нам нужно встряхнуться, провести хороший день завтра в Новосибирске и быть готовыми к серьёзному сопернику. Там тоже полные трибуны, тоже хоккейный город, где любят хоккей. Поэтому мы к этому готовимся, — приводит слова Ларионова пресс-служба СКА.

Материалы по теме
Видео
Дубль Григоренко принёс «Трактору» победу над СКА
Комментарии
