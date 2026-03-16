Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Гатиятулин рассказал о состоянии Билялова, который вышел после травмы на лёд на две минуты

Гатиятулин рассказал о состоянии Билялова, который вышел после травмы на лёд на две минуты
Комментарии

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о состоянии вратаря казанцев Тимура Билялова, который вышел после травмы на лёд на две минуты в матче с «Северсталью» (2:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 2
Ак Барс
Казань
1:0 Камалов (Цицюра) – 14:22 (5x5)     2:0 Веряев (Рейнгардт) – 16:58 (5x5)     3:0 Грудинин (Казулаев) – 18:11 (5x5)     3:1 Галимов (Барабанов) – 32:51 (5x5)     4:1 Скоренов (Иванцов, Грудинин) – 39:31 (5x5)     4:2 Пустозёров (Марченко, Лямкин) – 50:28 (5x5)    

«Ждём полноценного восстановления Тимура Билялова, Максим Арефьев тоже показал, что мы можем на него рассчитывать в полной мере. Тимур восстанавливается по плану – сегодня заявили его бэкапом. Мы понимали, что у «Барса» важный матч, поэтому оставили Столпеченкова играть за «Барс».

Был момент, та пятиминутка… Макс Арефьев проходит такой отрезок, у него игр с такой ответственностью было не так много. Мы его заменили, он чуть успокоился, по плану должен был проводить весь матч. В перерыве поговорили с ним и чуть-чуть успокоили. Он вернулся и провёл хорошую игру.

Проблем дополнительных со здоровьем у Билялова нет, мы внимательно подходим к вопросу выбора вратаря и его восстановлению. Я говорил, что форсировать восстановление не будем. Оценим его состояние, возможно, он появится в следующей игре», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android