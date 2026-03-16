Гатиятулин рассказал о состоянии Билялова, который вышел после травмы на лёд на две минуты

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о состоянии вратаря казанцев Тимура Билялова, который вышел после травмы на лёд на две минуты в матче с «Северсталью» (2:4).

«Ждём полноценного восстановления Тимура Билялова, Максим Арефьев тоже показал, что мы можем на него рассчитывать в полной мере. Тимур восстанавливается по плану – сегодня заявили его бэкапом. Мы понимали, что у «Барса» важный матч, поэтому оставили Столпеченкова играть за «Барс».

Был момент, та пятиминутка… Макс Арефьев проходит такой отрезок, у него игр с такой ответственностью было не так много. Мы его заменили, он чуть успокоился, по плану должен был проводить весь матч. В перерыве поговорили с ним и чуть-чуть успокоили. Он вернулся и провёл хорошую игру.

Проблем дополнительных со здоровьем у Билялова нет, мы внимательно подходим к вопросу выбора вратаря и его восстановлению. Я говорил, что форсировать восстановление не будем. Оценим его состояние, возможно, он появится в следующей игре», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.