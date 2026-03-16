Гатиятулин: не смогу с ходу даже вспомнить, когда в последний раз уступали первый период

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение от «Северстали» (2:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«С ходу даже не смогу вспомнить, когда мы в последний раз уступали первый период. Позволили сопернику реализовать такое крупное преимущество в счёте, но потом всё-таки вернулись в игру. В концовке упустили достаточное количество голевых моментов.

Если не брать эти пять минут, то по таблице у нас нет мотивационных моментов, однако на игру мы вышли подготовленными, что было видно. Мы пропустили три гола, но нужно смотреть, что мы возвращаемся в игру. Было достаточно моментов во втором и третьем периодах, однако не реализовали их.

В целом мы на каждую игру выходим с настроем, где одна из задач – побежать. Мы решаем параллельные задачи. Важна целостность игры, посмотрели, что нужно поправлять. Будем поправлять за оставшееся время. В игре с «Сочи», возможно, посмотрим на ребят из обоймы. Подумаем насчёт состава», – передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.