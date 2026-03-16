Нападающий «Ак Барса» Денисенко высказался о поражении от «Северстали»

Нападающий «Ак Барса» Григорий Денисенко прокомментировал поражение от «Северстали» (2:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

16 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 2
Ак Барс
Казань
1:0 Камалов (Цицюра) – 14:22 (5x5)     2:0 Веряев (Рейнгардт) – 16:58 (5x5)     3:0 Грудинин (Казулаев) – 18:11 (5x5)     3:1 Галимов (Барабанов) – 32:51 (5x5)     4:1 Скоренов (Иванцов, Грудинин) – 39:31 (5x5)     4:2 Пустозёров (Марченко, Лямкин) – 50:28 (5x5)    

«Надо посмотреть и разобрать ошибки. Тренерский штаб сделает собрание, посмотрим видео. Из каждой игры можно вынести уроки. Это такой процесс – регулярный сезон. Что касается мотивации, со стороны игрока скажу: на каждый матч есть мотивация выиграть.

Так что проблем с мотивацией не было. Что касается итогов регулярки, в принципе, без разницы. Свой личный результат пока сложно оценивать. Повторюсь, что самое важное впереди. Поэтому я сейчас делаю фокус на каждый день», – передаёт слова Денисенко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

