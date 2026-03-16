Нападающий «Ак Барса» Денисенко высказался о поражении от «Северстали»

Нападающий «Ак Барса» Григорий Денисенко прокомментировал поражение от «Северстали» (2:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Надо посмотреть и разобрать ошибки. Тренерский штаб сделает собрание, посмотрим видео. Из каждой игры можно вынести уроки. Это такой процесс – регулярный сезон. Что касается мотивации, со стороны игрока скажу: на каждый матч есть мотивация выиграть.

Так что проблем с мотивацией не было. Что касается итогов регулярки, в принципе, без разницы. Свой личный результат пока сложно оценивать. Повторюсь, что самое важное впереди. Поэтому я сейчас делаю фокус на каждый день», – передаёт слова Денисенко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.