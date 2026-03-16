Козлов — после победы над «Спартаком»: на второй период остались в раздевалке

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о победе в матче со «Спартаком» в серии буллитов со счётом 4:3.
«Мы приехали из тяжёлой поездки, поэтому, конечно, это наложило свой отпечаток – мы сыграли четыре игры через день.
Сегодня был сложный матч. Может быть, и весёлый, и интересный для зрителей. В первом периоде ещё вели по счёту, но на второй остались в раздевалке. Два или три броска сделали. Хорошо, что в третьем периоде нашли в себе силы, сравняли счёт и перевели игру в овертайм.
Ключевой момент овертайма – отбились в меньшинстве, минуту 16 секунд выстояли «три на четыре». Ну и вы знаете, что в буллитах кому-то везёт, кому-то – нет. Мы были удачливее. Вот такая игра получилась, достаточно тяжёлая, но взяли два очка. Готовимся к следующей игре», – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 16 марта 2026
-
23:18
-
23:12
-
23:06
-
23:03
-
22:56
-
22:52
-
22:46
-
22:42
-
22:38
-
22:34
-
22:22
-
22:12
-
22:06
-
21:57
-
21:46
-
21:32
-
21:28
-
21:10
-
20:48
-
20:26
-
20:14
-
19:54
-
19:37
-
19:10
-
19:02
-
18:54
-
18:50
-
18:46
-
18:42
-
17:58
-
17:56
-
17:52
-
17:26
-
17:12
-
16:52