Козлов — после победы над «Спартаком»: на второй период остались в раздевалке

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о победе в матче со «Спартаком» в серии буллитов со счётом 4:3.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 4
Б
Динамо М
Москва
0:1 Сикьюра (Уил, Мамин) – 14:48 (5x4)     1:1 Беляев (Рубцов, Миронов) – 24:36 (5x5)     2:1 Рубцов (Филин, Беляев) – 27:54 (5x5)     2:2 Пыленков (Дер-Аргучинцев, Слепышев) – 29:19 (5x5)     3:2 Орлов (Пивчулин, Вишневский) – 34:36 (5x5)     3:3 Сикьюра (Уил, Гусев) – 46:47 (5x5)     3:4 Дер-Аргучинцев – 65:00    

«Мы приехали из тяжёлой поездки, поэтому, конечно, это наложило свой отпечаток – мы сыграли четыре игры через день.

Сегодня был сложный матч. Может быть, и весёлый, и интересный для зрителей. В первом периоде ещё вели по счёту, но на второй остались в раздевалке. Два или три броска сделали. Хорошо, что в третьем периоде нашли в себе силы, сравняли счёт и перевели игру в овертайм.

Ключевой момент овертайма – отбились в меньшинстве, минуту 16 секунд выстояли «три на четыре». Ну и вы знаете, что в буллитах кому-то везёт, кому-то – нет. Мы были удачливее. Вот такая игра получилась, достаточно тяжёлая, но взяли два очка. Готовимся к следующей игре», – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

