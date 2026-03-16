Козлов — после победы над «Спартаком»: на второй период остались в раздевалке

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о победе в матче со «Спартаком» в серии буллитов со счётом 4:3.

«Мы приехали из тяжёлой поездки, поэтому, конечно, это наложило свой отпечаток – мы сыграли четыре игры через день.

Сегодня был сложный матч. Может быть, и весёлый, и интересный для зрителей. В первом периоде ещё вели по счёту, но на второй остались в раздевалке. Два или три броска сделали. Хорошо, что в третьем периоде нашли в себе силы, сравняли счёт и перевели игру в овертайм.

Ключевой момент овертайма – отбились в меньшинстве, минуту 16 секунд выстояли «три на четыре». Ну и вы знаете, что в буллитах кому-то везёт, кому-то – нет. Мы были удачливее. Вот такая игра получилась, достаточно тяжёлая, но взяли два очка. Готовимся к следующей игре», – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.