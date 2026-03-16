Капитан «Ак Барса» Марченко: нет такого слова «перегорели», тут не дети играют

Капитан «Ак Барса» Алексей Марченко высказался о поражении от «Северстали» (2:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Плохо начали, «Северсталь» лучше действовала на старте, была активнее. Мы плохо выходили из зоны, мало контролировали шайбу, из этого получились пропущенные голы. Сложно сказать, удобная «Северсталь» или нет нам, надо всё равно навязывать свою игру, и сегодня это сделать не получилось.

Перегорели – такого нет, тут не дети играют, чтобы такие слова говорить. Мотивация есть всегда, плей-офф не плей-офф, есть матч – надо выиграть игру. «Трактор» в плей-офф? Посмотрим, в любом случае будем играть на победу два ближайших матча, а соперник будет решаться от других встреч, от нас ничего не зависит», – передаёт слова Марченко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.