Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капитан «Ак Барса» Марченко: нет такого слова «перегорели», тут не дети играют

Комментарии

Капитан «Ак Барса» Алексей Марченко высказался о поражении от «Северстали» (2:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 2
Ак Барс
Казань
1:0 Камалов (Цицюра) – 14:22 (5x5)     2:0 Веряев (Рейнгардт) – 16:58 (5x5)     3:0 Грудинин (Казулаев) – 18:11 (5x5)     3:1 Галимов (Барабанов) – 32:51 (5x5)     4:1 Скоренов (Иванцов, Грудинин) – 39:31 (5x5)     4:2 Пустозёров (Марченко, Лямкин) – 50:28 (5x5)    

«Плохо начали, «Северсталь» лучше действовала на старте, была активнее. Мы плохо выходили из зоны, мало контролировали шайбу, из этого получились пропущенные голы. Сложно сказать, удобная «Северсталь» или нет нам, надо всё равно навязывать свою игру, и сегодня это сделать не получилось.

Перегорели – такого нет, тут не дети играют, чтобы такие слова говорить. Мотивация есть всегда, плей-офф не плей-офф, есть матч – надо выиграть игру. «Трактор» в плей-офф? Посмотрим, в любом случае будем играть на победу два ближайших матча, а соперник будет решаться от других встреч, от нас ничего не зависит», – передаёт слова Марченко корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Материалы по теме
Нападающий «Ак Барса» Денисенко высказался о поражении от «Северстали»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android