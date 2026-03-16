Хоккей Новости

«Просил его так не делать». Козлов объяснил смысл своего обращения к Дер-Аргучинцеву

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов объяснил смысл своего обращения к нападающему Семёну Дер-Аргучинцеву в раздевалке после матча со «Спартаком» (4:3 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 4
Б
Динамо М
Москва
0:1 Сикьюра (Уил, Мамин) – 14:48 (5x4)     1:1 Беляев (Рубцов, Миронов) – 24:36 (5x5)     2:1 Рубцов (Филин, Беляев) – 27:54 (5x5)     2:2 Пыленков (Дер-Аргучинцев, Слепышев) – 29:19 (5x5)     3:2 Орлов (Пивчулин, Вишневский) – 34:36 (5x5)     3:3 Сикьюра (Уил, Гусев) – 46:47 (5x5)     3:4 Дер-Аргучинцев – 65:00    

– Все победные раздевалки сейчас записываются, поэтому ваше обращение к Семёну Дер-Аргучинцеву попало в эфир, а сейчас разлетелось вообще по всем пабликам. Не все поняли, что вы имели в виду. Расскажите, что означала ваша фраза: «Семён, это был твой последний буллит»?
– У меня недавно был с ним разговор. Такой буллит он не забил за Челябинск, когда играл против «Динамо», по-моему, против Моторыгина. И я просил его так не делать. Опять же, это была шутка. Молодец, что забил.

Вратари хорошо играли, наверное, так сегодня и было нужно, потому что у Гусева не получалось, лёд плохой. Забил – молодец. Скоро буллиты закончатся, будем играть овертаймы, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

