«Просил его так не делать». Козлов объяснил смысл своего обращения к Дер-Аргучинцеву

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов объяснил смысл своего обращения к нападающему Семёну Дер-Аргучинцеву в раздевалке после матча со «Спартаком» (4:3 Б).

– Все победные раздевалки сейчас записываются, поэтому ваше обращение к Семёну Дер-Аргучинцеву попало в эфир, а сейчас разлетелось вообще по всем пабликам. Не все поняли, что вы имели в виду. Расскажите, что означала ваша фраза: «Семён, это был твой последний буллит»?

– У меня недавно был с ним разговор. Такой буллит он не забил за Челябинск, когда играл против «Динамо», по-моему, против Моторыгина. И я просил его так не делать. Опять же, это была шутка. Молодец, что забил.

Вратари хорошо играли, наверное, так сегодня и было нужно, потому что у Гусева не получалось, лёд плохой. Забил – молодец. Скоро буллиты закончатся, будем играть овертаймы, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

