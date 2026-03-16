Главный тренер «Динамо» ответил, может ли он дать отдохнуть главным звёздам перед плей-офф

Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов после победы над «Спартаком» (4:3 Б) рассказал, даст ли он отдохнуть главным звёздам бело-голубых перед плей-офф.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Окончен
3 : 4
Б
Динамо М
Москва
0:1 Сикьюра (Уил, Мамин) – 14:48 (5x4)     1:1 Беляев (Рубцов, Миронов) – 24:36 (5x5)     2:1 Рубцов (Филин, Беляев) – 27:54 (5x5)     2:2 Пыленков (Дер-Аргучинцев, Слепышев) – 29:19 (5x5)     3:2 Орлов (Пивчулин, Вишневский) – 34:36 (5x5)     3:3 Сикьюра (Уил, Гусев) – 46:47 (5x5)     3:4 Дер-Аргучинцев – 65:00    

– Сегодняшняя победа определяет многие расклады в турнирной таблице: взяли два очка, вышли на пятое место, выходите на ЦСКА. Смотрите в турнирную таблицу?
– После игры ещё не смотрел. Мы идём от матча к матчу. Выбирать соперника не будем. Осталось две встречи, посмотрим состояние ребят. Ещё раз повторюсь, что мы приехали из поездки. Тяжёлые игры были там, тяжело сегодня. Будем смотреть, может, кому-то дадим отдохнуть. Очень много больных. Сейчас постепенно будут выходить травмированные. Не до выбора соперника.

– Хотелось бы уточнить, потому что всё-таки не такая длинная скамейка у «Динамо». Фраза про «кому-то будем давать отдохнуть» означает, что вы рассматриваете вариант с дать отдохнуть Гусеву или Пыленкову?
– Да, рассматриваем. Последние матчи они много у нас играют. Если будет такая возможность, то можем, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

