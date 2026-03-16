«Надо было как-то забивать». Дер-Аргучинцев прокомментировал свой победный буллит

Нападающий московского «Динамо» Семён Дер-Аргучинцев прокомментировал победу над «Спартаком» (4:3 Б) и рассказал о своём победном буллите.

— Вы исполняли в похожем стиле, играя за «Трактор» как раз с «Динамо», но тогда не забросили. Тренировали ли этот момент после той попытки?

— На тренировках иногда делал такие вещи, но тут так получилось, что ничего не залетало, поэтому надо было как-то забивать.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

— Не очень удачный старт первого периода был связан с выездом в Уфу?

— Не сказал бы, что у нас был сложный выезд в Уфу. Всё-таки это был только один матч. Так случается, что чуть-чуть не получалось.

— Насколько качество льда влияло на исполнение буллитов сегодня? Редко можно увидеть, чтобы Никита Гусев не забил три раза подряд.

— Да, такой лёд чуть задерживает шайбу. У них и у нас вратари хорошо сыграли, но нам сегодня повезло.

— Смотрите ли вы за таблицей и возможным соперником по первому раунду?

— Соперника никто не подгадывает, мы стараемся подняться выше. Мы не думаем о каком-то определённом сопернике.

— Что произошло в Уфе, когда вы были в заявке, но не сыграли? Как сегодня было самочувствие?

— Ну, я чуть приболел перед той игрой. Сегодня было чуть тяжеловато, но нормально, – передаёт слова Дер-Аргучинцева корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.