Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Главный тренер «Металлурга» Разин оценил победу над «Автомобилистом»

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин прокомментировал победу над «Автомобилистом» (4:3) и заявил, что в заключительных матчах регулярного чемпионата КХЛ шанс сыграть получат резервисты.

16 марта 2026, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Спронг (Мэйсек, Да Коста) – 13:01 (5x5)     0:2 Денежкин (Блэкер, Черников) – 22:42 (4x5)     1:2 Петунин (Михайлис, Хабаров) – 28:31 (5x5)     2:2 Канцеров (Козлов, Жуков) – 29:04 (5x5)     2:3 Да Коста (Спронг, Мэйсек) – 30:55 (5x5)     3:3 Канцеров (Ткачёв, Козлов) – 44:07 (5x5)     4:3 Яковлев (Исхаков) – 58:51 (5x5)    

– Очень плохой первый период. Очень сложно комментировать, когда так вышли, не настроенными на игру. Потом второй, третий период. Молодцы. Переломили. Праздник болельщикам устроили, я считаю.

– Уже второй матч подряд играется, когда не важны очки. Тем не менее практически оптимальным составом вышли, за исключением Маклюкова, наверное. Это потому, что из «Магнитки» не хотели из Поволжья никого дёргать, а у «лис» было три матча за четыре последних дня.
– Ну да, мы давно уже этот план действий составили. Потому что и «Магнитке» нужны очки, и «лисам» тоже. У них здесь были важные, хорошие игры. Поэтому спланировали и будем действовать так, чтобы у всех были хоккеисты.

– Ну вот, в последнюю поездку, я так понимаю, вы всё-таки отправитесь с группой резервистов. Насколько масштабно вы их привлекать собираетесь? Ну, можно же одного-двух взять, а можно пятёрку целую или даже больше.
– Если в процентном соотношении брать, то 80-90%.

– Последние игры в воротах проводит Смолин, с ним команда побеждает. Можно ли по вот этому появлению его чаще в старте говорить о том, что он начнёт плей-офф?
– Посмотрим.

– Видите ли вы, что на финише регулярного чемпионата команда включается в режим плей-офф и меньше проявляются какая-то недисциплинированность, отсутствие интереса?
– Можно я этот вопрос без ответа оставлю? А то я могу так ответить, что потом это разлетится на цитаты (смеётся). Я не хочу, — приводит слова Разина пресс-служба «Металлурга».

