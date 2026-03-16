Тренер «Северстали» Козырев: после гала-концерта в Петербурге необходимо было победить
Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался о победе над «Ак Барсом» (4:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

16 марта 2026, понедельник. 19:30 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
4 : 2
Ак Барс
Казань
1:0 Камалов (Цицюра) – 14:22 (5x5)     2:0 Веряев (Рейнгардт) – 16:58 (5x5)     3:0 Грудинин (Казулаев) – 18:11 (5x5)     3:1 Галимов (Барабанов) – 32:51 (5x5)     4:1 Скоренов (Иванцов, Грудинин) – 39:31 (5x5)     4:2 Пустозёров (Марченко, Лямкин) – 50:28 (5x5)    

«Мы благодарим наших болельщиков за шикарную атмосферу, которая сегодня была на матче. После гала-концерта, который мы устроили в Санкт-Петербурге, нам необходимо было сегодня победить. Мы этого добились.

По содержанию игры, есть много над чем работать. Самое главное – сегодня был нужен результат.

Есть повреждения у некоторых ребят – у Абросимова, у Думбадзе. Мы сегодня не форсировали события, дали им возможность восстановиться.

Здорово, что начинаем плей-офф дома. Безусловно, это важно, когда начинаешь играть при домашних трибунах. Конечно, это хорошо», — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

