Тренер «Северстали» Козырев: после гала-концерта в Петербурге необходимо было победить

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался о победе над «Ак Барсом» (4:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

«Мы благодарим наших болельщиков за шикарную атмосферу, которая сегодня была на матче. После гала-концерта, который мы устроили в Санкт-Петербурге, нам необходимо было сегодня победить. Мы этого добились.

По содержанию игры, есть много над чем работать. Самое главное – сегодня был нужен результат.

Есть повреждения у некоторых ребят – у Абросимова, у Думбадзе. Мы сегодня не форсировали события, дали им возможность восстановиться.

Здорово, что начинаем плей-офф дома. Безусловно, это важно, когда начинаешь играть при домашних трибунах. Конечно, это хорошо», — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.