Тренер «Северстали» Козырев: после гала-концерта в Петербурге необходимо было победить

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев высказался о победе над «Ак Барсом» (4:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
«Мы благодарим наших болельщиков за шикарную атмосферу, которая сегодня была на матче. После гала-концерта, который мы устроили в Санкт-Петербурге, нам необходимо было сегодня победить. Мы этого добились.
По содержанию игры, есть много над чем работать. Самое главное – сегодня был нужен результат.
Есть повреждения у некоторых ребят – у Абросимова, у Думбадзе. Мы сегодня не форсировали события, дали им возможность восстановиться.
Здорово, что начинаем плей-офф дома. Безусловно, это важно, когда начинаешь играть при домашних трибунах. Конечно, это хорошо», — передаёт слова Козырева корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.
- 16 марта 2026
-
23:50
-
23:42
-
23:34
-
23:28
-
23:25
-
23:18
-
23:12
-
23:06
-
23:03
-
22:56
-
22:52
-
22:46
-
22:42
-
22:38
-
22:34
-
22:22
-
22:12
-
22:06
-
21:57
-
21:46
-
21:32
-
21:28
-
21:10
-
20:48
-
20:26
-
20:14
-
19:54
-
19:37
-
19:10
-
19:02
-
18:54
-
18:50
-
18:46
-
18:42
-
17:58