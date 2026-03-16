Нападающий «Айлендерс» Шабанов получил травму нижней части тела

Нападающий «Айлендерс» Шабанов получил травму нижней части тела
Российский нападающий «Нью‑Йорк Айлендерс» Максим Шабанов получил повреждение нижней части тела. Об этом сообщает пресс‑служба клуба. Форвард в последний раз выходил на лёд в матче регулярного чемпионата с «Лос‑Анджелес Кингз» (2:3) 13 марта. Отмечается, что россиянин должен вернуться в строй со дня на день.

Шабанову 25 лет, в нынешнем сезоне он провёл 42 встречи за «Айлендерс», в которых отметился четырьмя заброшенными шайбами и 12 результативными передачами.

Также отмечается, что его одноклубник российский вратарь Семён Варламов принял участие в тренировке команды в понедельник, 16 марта. Голкипер продолжает восстановление после двух операций по замене коленного сустава, перенесённых в декабре 2024 года. Он не участвовал в матчах с 29 ноября того же года.

