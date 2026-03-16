Нападающий «Айлендерс» Шабанов получил травму нижней части тела

Российский нападающий «Нью‑Йорк Айлендерс» Максим Шабанов получил повреждение нижней части тела. Об этом сообщает пресс‑служба клуба. Форвард в последний раз выходил на лёд в матче регулярного чемпионата с «Лос‑Анджелес Кингз» (2:3) 13 марта. Отмечается, что россиянин должен вернуться в строй со дня на день.

Шабанову 25 лет, в нынешнем сезоне он провёл 42 встречи за «Айлендерс», в которых отметился четырьмя заброшенными шайбами и 12 результативными передачами.

Также отмечается, что его одноклубник российский вратарь Семён Варламов принял участие в тренировке команды в понедельник, 16 марта. Голкипер продолжает восстановление после двух операций по замене коленного сустава, перенесённых в декабре 2024 года. Он не участвовал в матчах с 29 ноября того же года.