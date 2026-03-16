Главный тренер «Автомобилиста» Заварухин прокомментировал поражение от «Металлурга»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин подвёл итоги матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Металлургом» (3:4).

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 марта 2026, понедельник. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 3
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Спронг (Мэйсек, Да Коста) – 13:01 (5x5)     0:2 Денежкин (Блэкер, Черников) – 22:42 (4x5)     1:2 Петунин (Михайлис, Хабаров) – 28:31 (5x5)     2:2 Канцеров (Козлов, Жуков) – 29:04 (5x5)     2:3 Да Коста (Спронг, Мэйсек) – 30:55 (5x5)     3:3 Канцеров (Ткачёв, Козлов) – 44:07 (5x5)     4:3 Яковлев (Исхаков) – 58:51 (5x5)    

— Здорово начали, много моментов было в первом периоде. Где-то делали лишнюю передачу и не реализовали эти моменты, хотя повели в счёте. Здорово сегодня сыграло меньшинство. При счёте 3:2 имели двойное преимущество, но очень слабо сыграли в большинстве, я считаю. И в концовке нужно было где-то проще сыграть. Сами себе создали этот момент, и мастеровитый соперник реализовал, наказал нас за это.

— Как со здоровьем у Аликина? После замены он сразу ушёл в раздевалку.
— Есть там проблема, доктор разбирается.

— По очным матчам сложилось впечатление, что вы поняли, как играть с этим «Металлургом» и как останавливать сильные стороны команды Разина. Несмотря на сегодняшний результат, можно ли так сказать?
— «Металлург» — очень быстрая, мастеровитая команда. Сегодня, говорю ещё раз, забей мы в первом периоде свои моменты — всё бы сложилось по-другому. Считаю, что мы сами проиграли этот матч, в котором, если честно, нам легко давался первый период. Лишняя передача и какие-то непонятные задумки перечеркнули очень многое. И гол на последней минуте — мы не имеем права в преддверии плей-офф пропускать такие голы. Учатся на ошибках, но лучше учиться на чужих ошибках. Здесь сложилось иначе. Есть время всё это пересмотреть и собраться с мыслями, можно сказать, перед плей-офф, и действовать проще.

— На сегодняшний день вы ещё не определились, кто начинает — Галкин или Аликин?
— Они оба достойны начать матчи плей-офф, и ближе ко второй части чемпионата решим, кто будет играть на старте.

— По оставшимся встречам в конце сезона: будет ли от вас ротация, чтобы дать отдохнуть ведущим игрокам, в первую очередь нападения? Может быть, увидим кого-нибудь из фарм-клуба и молодёжной команды?
— Да, есть планы. Где-то будет ротация среди более возрастных ребят, — приводит слова Заварухина пресс-служба «Автомобилиста».

