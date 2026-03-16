Результаты матчей КХЛ на 16 марта 2026 года

Сегодня, 16 марта, состоялись семь матчей регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч игрового дня.

«Сибирь» – ЦСКА — 3:2;

«Металлург» – «Автомобилист» — 4:3;

«Трактор» – СКА — 2:1;

«Барыс» – «Адмирал» — 2:6;

«Торпедо» – «Нефтехимик» — 3:6;

«Спартак» – «Динамо» М — 3:4 Б;

«Северсталь» – «Ак Барс» — 4:2.

Западную конференцию Континентальной хоккейной лиги с 96 очками после 67 матчей возглавляет ярославский «Локомотив». Первое место Восточной конференции КХЛ на данный момент занимает магнитогорский «Металлург», набравший 105 очков после 66 игр.

Регулярный чемпионат КХЛ завершится 20 марта. Плей-офф пройдёт с 23 марта по 23 мая 2026 года.