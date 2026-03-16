Результаты матчей ВХЛ на 16 марта 2026 года

Сегодня, 16 марта, состоялись 11 матчей OLIMPBET Чемпионата России ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты встреч ВХЛ на 16 марта 2026 года:

«Кристалл» – «Химик» — 0:3;

«Металлург» – ХК «Норильск» — 4:1;

«Молот»– «Горняк-УГМК» — 4:3 Б;

«Торос» – «Южный Урал» — 6:2;

«Ижсталь» – «Магнитка» — 4:6;

ЦСК ВВС – «Югра» — 1:3;

«Барс» – «Рубин» — 2:1;

«Нефтяник» – «Омские Крылья» — 1:4;

«Олимпия» – «Челмет» — 4:1;

«Челны» – «Зауралье» — 5:6 ОТ;

«Дизель» – «Звезда» — 4:0.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 106 очков в 62 матчах. Второе место занимает «Югра» со 101 очком после 62 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (93 очка в 61 игре).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному – в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 встречи. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.