Результаты матчей МХЛ на 16 марта 2026 года

Сегодня, 16 марта, состоялись три матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

«Тюменский Легион» – «Омские Ястребы» — 0:4;

«Красная Машина-Юниор» – «Академия СКА» — 1:5;

«Динамо-Шинник» – МХК «Динамо» М — 4:3 Б.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» со 101 очком после 58 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 82 очка после 56 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению встреч между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.