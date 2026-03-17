Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Карседо и Бабич следили из VIP, Зинченко бил ниже пояса. Фото победы «Динамо» в дерби

16 марта в Москве на стадионе «Мегаспорт» завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги — в столичном дерби «Спартак» принимал «Динамо». Победу в серии буллитов одержали гости со счётом 4:3 Б.

Лучшие фото матча «Спартак» — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

На 15-й минуте нападающий «Динамо» Дилан Сикьюра забил первый гол. На 25-й минуте форвард «Спартака» Александр Беляев сравнял счёт. На 28-й минуте нападающий Герман Рубцов вывел красно-белых вперёд. На 30-й минуте защитник бело-голубых Даниил Пыленков восстановил равенство в счёте.

На 35-й минуте защитник Даниил Орлов вновь вывел хозяев вперёд. На 47-й минуте Сикьюра сравнял счёт, оформив дубль. В овертайме команды победителя не выявили. В серии буллитов сильнее оказались гости – автором единственного точного броска стал Семён Дер-Аргучинцев.

