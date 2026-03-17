Болельщики «Рейнджерс» встретили Панарина бурными овациями. Форвард играл за клуб 7 лет

Болельщики «Рейнджерс» встретили Панарина бурными овациями. Форвард играл за клуб 7 лет
Российский нападающий «Лос-Анджелес Кингз» Артемий Панарин принял участие в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс», который проходит в эти минуты на льду «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 марта 2026, вторник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
2-й период
0 : 1
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Даути (Андерсон, Панарин) – 13:29    

Российского хоккеиста встретили на арене бурными овациями. Болельщики аплодировали стоя форварду. В трансляцию попал кадр с несколькими фанатами, на которых были джерси с фамилией Панарина. Кроме того, на арене показали видеофрагменты с лучшими моментами игрока в Нью-Йорке с подписью: «Welcome back, Artemi Panarin» (Добро пожаловать назад, Артемий Панарин (перевод.). — Прим. «Чемпионата»)

34-летний форвард выступал за «Рейнджерс» с 2019 года. За это время в 482 встречах он набрал 607 (205+402) очков. За «Кингз» он сыграл 11 матчей, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и 10 результативными передачами.

