Видео передачи Панарина в первом матче против «Рейнджерс» после обмена

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Лос-Анджелес Кингз».

На момент написания новости завершился второй период. Счёт 3:0 в пользу гостей. В этой встрече результативной передачей в составе «Кингз» отметился российский нападающий Артемий Панарин.

Отметим, для Панарина этот матч стал первым против «Рейнджерс» с момента обмена из клуба.

34-летний форвард выступал за «Рейнджерс» с 2019 года. За это время в 482 встречах он набрал 607 (205+402) очков. За «Кингз» он сыграл 11 матчей, в которых отметился тремя заброшенными шайбами и 10 результативными передачами.