Лишь Гретцки и ещё три игрока быстрее Панарина набрали 10 передач за «Лос-Анджелес»

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Лос-Анджелес Кингз».
На момент написания новости проходит третий период. Счёт 3:0 в пользу гостей. В этой встрече результативной передачей в составе «Кингз» отметился российский нападающий Артемий Панарин.
Артемий Панарин (11 матчей) сравнялся с Кевином Фиалой по пятому наименьшему количеству игр, необходимому для достижения отметки в 10 результативных передач в составе «Кингз». Быстрее этого показателя достигали только Крис Контос (6 матчей), Уэйн Гретцки (7), Ларри Робинсон (8) и Марсель Дионн (10).
Отметим, для Панарина этот матч стал первым против «Рейнджерс» с момента обмена из клуба.
34-летний форвард выступал за «Рейнджерс» с 2019 года. За это время в 482 встречах он набрал 607 (205+402) очков.
- 17 марта 2026
-
04:31
-
04:01
-
03:42
-
02:57
- 16 марта 2026
-
23:56
-
23:50
-
23:42
-
23:34
-
23:28
-
23:25
-
23:18
-
23:12
-
23:06
-
23:03
-
22:56
-
22:52
-
22:46
-
22:42
-
22:38
-
22:34
-
22:22
-
22:12
-
22:06
-
21:57
-
21:46
-
21:32
-
21:28
-
21:10
-
20:48
-
20:26
-
20:14
-
19:54
-
19:37
-
19:10
-
19:02