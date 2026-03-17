Лишь Гретцки и ещё три игрока быстрее Панарина набрали 10 передач за «Лос-Анджелес»

В эти минуты в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Лос-Анджелес Кингз».

На момент написания новости проходит третий период. Счёт 3:0 в пользу гостей. В этой встрече результативной передачей в составе «Кингз» отметился российский нападающий Артемий Панарин.

Артемий Панарин (11 матчей) сравнялся с Кевином Фиалой по пятому наименьшему количеству игр, необходимому для достижения отметки в 10 результативных передач в составе «Кингз». Быстрее этого показателя достигали только Крис Контос (6 матчей), Уэйн Гретцки (7), Ларри Робинсон (8) и Марсель Дионн (10).

Отметим, для Панарина этот матч стал первым против «Рейнджерс» с момента обмена из клуба.

34-летний форвард выступал за «Рейнджерс» с 2019 года. За это время в 482 встречах он набрал 607 (205+402) очков.