Передача Панарина помогла «Лос-Анджелесу» обыграть «Рейнджерс»
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и закончилась победой гостей со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
17 марта 2026, вторник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 4
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Даути (Андерсон, Панарин) – 13:29 0:2 Андерсон (Лаферрье, Байфилд) – 24:31 0:3 Лаферрье (Копитар, Байфилд) – 24:59 (pp) 1:3 Трочек (Зибанеджад, Фокс) – 42:27 (pp) 1:4 Мур (Лаферрье, Эдмундсон) – 58:12
В составе гостей отличились Дрю Даути, Майки Андерсон, Алекс Лаферрье и Тревор Мур. Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин отметился результативной передачей.
Единственную шайбу за «Рейнджерс» забросил Винсент Трочек. Российский голкипер Игорь Шестёркин сделал 22 сейва. Защитник Владислав Гавриков не отметился результативными действиями.
В следующем матче «Лос-Анджелес» вновь сыграет с «Нью-Йорк Рейджерс» 19 марта.
