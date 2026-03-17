Нью-Йорк Рейнджерс — Лос-Анджелес Кингз, результат матча 17 марта 2026, счет 1:4 регулярный чемпионат, НХЛ 2025-2026

Передача Панарина помогла «Лос-Анджелесу» обыграть «Рейнджерс»
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и закончилась победой гостей со счётом 4:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 марта 2026, вторник. 02:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
1 : 4
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Даути (Андерсон, Панарин) – 13:29     0:2 Андерсон (Лаферрье, Байфилд) – 24:31     0:3 Лаферрье (Копитар, Байфилд) – 24:59 (pp)     1:3 Трочек (Зибанеджад, Фокс) – 42:27 (pp)     1:4 Мур (Лаферрье, Эдмундсон) – 58:12    

В составе гостей отличились Дрю Даути, Майки Андерсон, Алекс Лаферрье и Тревор Мур. Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин отметился результативной передачей.

Единственную шайбу за «Рейнджерс» забросил Винсент Трочек. Российский голкипер Игорь Шестёркин сделал 22 сейва. Защитник Владислав Гавриков не отметился результативными действиями.

В следующем матче «Лос-Анджелес» вновь сыграет с «Нью-Йорк Рейджерс» 19 марта.

