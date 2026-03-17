Передача Панарина помогла «Лос-Анджелесу» обыграть «Рейнджерс»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Лос-Анджелес Кингз». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и закончилась победой гостей со счётом 4:1.

В составе гостей отличились Дрю Даути, Майки Андерсон, Алекс Лаферрье и Тревор Мур. Российский нападающий «Лос-Анджелеса» Артемий Панарин отметился результативной передачей.

Единственную шайбу за «Рейнджерс» забросил Винсент Трочек. Российский голкипер Игорь Шестёркин сделал 22 сейва. Защитник Владислав Гавриков не отметился результативными действиями.

В следующем матче «Лос-Анджелес» вновь сыграет с «Нью-Йорк Рейджерс» 19 марта.