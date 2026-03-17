Нью-Джерси Дэвилз — Бостон Брюинз, результат матча 17 марта 2026 года, счёт 4:3 ОТ, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Бостон» проиграл «Нью-Джерси» в овертайме. Россияне набрали два очка
В ночь с 16 на 17 марта на льду «Пруденшиал-центра» в американском Ньюарке завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Бостон Брюинз». Победу одержали хозяева льда со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 марта 2026, вторник. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
4 : 3
ОТ
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Пастрняк (Йокихарью, Хуснутдинов) – 04:02     0:2 Заха (Арвидссон, Макэвой) – 14:29     1:2 Браун (Хьюз) – 20:32     2:2 Братт (Браун, Хьюз) – 28:08     3:2 Коттер (Цыплаков, Диллон) – 42:50     3:3 Пастрняк – 44:32     4:3 Коттер (Хьюз, Хэмилтон) – 64:53    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Коннор Браун (1+1), Йеспер Братт и Пол Коттер (дубль). Российский форвард Арсений Грицюк очков в матче не набрал. Другой форвард команды Максим Цыплаков отметился ассистом. Один из лидеров команды Джек Хьюз отметился тремя голевыми передачами.

У гостей шайбы забросили Давид Пастрняк (дубль) и Павел Заха. Российский нападающий Марат Хуснутдинов отличился результативным пасом. Защитник Никита Задоров завершил встречу без очков.

