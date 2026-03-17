«Бостон» проиграл «Нью-Джерси» в овертайме. Россияне набрали два очка

В ночь с 16 на 17 марта на льду «Пруденшиал-центра» в американском Ньюарке завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Бостон Брюинз». Победу одержали хозяева льда со счётом 4:3.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Коннор Браун (1+1), Йеспер Братт и Пол Коттер (дубль). Российский форвард Арсений Грицюк очков в матче не набрал. Другой форвард команды Максим Цыплаков отметился ассистом. Один из лидеров команды Джек Хьюз отметился тремя голевыми передачами.
У гостей шайбы забросили Давид Пастрняк (дубль) и Павел Заха. Российский нападающий Марат Хуснутдинов отличился результативным пасом. Защитник Никита Задоров завершил встречу без очков.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
17 марта 2026
