«Бостон» проиграл «Нью-Джерси» в овертайме. Россияне набрали два очка

В ночь с 16 на 17 марта на льду «Пруденшиал-центра» в американском Ньюарке завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Бостон Брюинз». Победу одержали хозяева льда со счётом 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Коннор Браун (1+1), Йеспер Братт и Пол Коттер (дубль). Российский форвард Арсений Грицюк очков в матче не набрал. Другой форвард команды Максим Цыплаков отметился ассистом. Один из лидеров команды Джек Хьюз отметился тремя голевыми передачами.

У гостей шайбы забросили Давид Пастрняк (дубль) и Павел Заха. Российский нападающий Марат Хуснутдинов отличился результативным пасом. Защитник Никита Задоров завершил встречу без очков.

