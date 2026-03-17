Передача Гридина не спасла «Калгари» от поражения в матче с «Детройтом»

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Калгари Флэймз». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

В составе «Детройта» отличились Патрик Кейн (дважды) Эммит Финни, Мориц Зайдер и Доминик Шайн.

За «Калгари» отличились Морган Фрост и Мэтт Коронато. Российский нападающий Матвей Гридин отметился результативной передачей.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Детройт» сыграет с «Монреаль Канадиенс», а «Калгари» встретится с «Сент-Луис Блюз». Матчи пройдут 20 и 19 марта соответственно.