Передача Гридина не спасла «Калгари» от поражения в матче с «Детройтом»
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Калгари Флэймз». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
17 марта 2026, вторник. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Окончен
5 : 2
Калгари Флэймз
0:1 Фрост (Гридин, Коронато) – 17:35 1:1 Кейн (Дебринкэт) – 21:03 2:1 Финни – 25:06 3:1 Кейн (Дебринкэт, Комфер) – 26:37 3:2 Коронато – 27:23 4:2 Зайдер (Дебринкэт, Комфер) – 31:45 (pp) 5:2 Шайн – 58:55
В составе «Детройта» отличились Патрик Кейн (дважды) Эммит Финни, Мориц Зайдер и Доминик Шайн.
За «Калгари» отличились Морган Фрост и Мэтт Коронато. Российский нападающий Матвей Гридин отметился результативной передачей.
В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Детройт» сыграет с «Монреаль Канадиенс», а «Калгари» встретится с «Сент-Луис Блюз». Матчи пройдут 20 и 19 марта соответственно.
