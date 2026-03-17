Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Детройт Ред Уингз — Калгари Флэймз, результат матча 17 марта 2026, счет 5:2 регулярный чемпионат, НХЛ 2025-2026

Передача Гридина не спасла «Калгари» от поражения в матче с «Детройтом»
Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Детройт Ред Уингз» принимал «Калгари Флэймз». Встреча прошла в Детройте на стадионе «Литтл Сизарс-арена» и закончилась победой хозяев со счётом 5:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 марта 2026, вторник. 02:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
5 : 2
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Фрост (Гридин, Коронато) – 17:35     1:1 Кейн (Дебринкэт) – 21:03     2:1 Финни – 25:06     3:1 Кейн (Дебринкэт, Комфер) – 26:37     3:2 Коронато – 27:23     4:2 Зайдер (Дебринкэт, Комфер) – 31:45 (pp)     5:2 Шайн – 58:55    

В составе «Детройта» отличились Патрик Кейн (дважды) Эммит Финни, Мориц Зайдер и Доминик Шайн.

За «Калгари» отличились Морган Фрост и Мэтт Коронато. Российский нападающий Матвей Гридин отметился результативной передачей.

В следующем матче регулярного чемпионата НХЛ «Детройт» сыграет с «Монреаль Канадиенс», а «Калгари» встретится с «Сент-Луис Блюз». Матчи пройдут 20 и 19 марта соответственно.

