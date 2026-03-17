Передача Михаила Сергачёва помогла «Юте» переиграть в гостях «Даллас»
В ночь с 16 на 17 марта мск на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Даллас Старз» и «Юта Маммот». Гости выиграли встречу со счётом 6:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
17 марта 2026, вторник. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 6
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
1:0 Стил (Бенн, Линделль) – 06:17 1:1 Келлер (Сергачёв) – 12:11 1:2 Шмидт (Кули) – 27:20 2:2 Джонстон (Хейсканен, Робертсон) – 35:34 2:3 Макбэйн – 44:16 (sh) 2:4 Ямамото (Керфут) – 48:05 2:5 Карконе (Петерка) – 56:06 (pp) 2:6 Круз (Шмальц) – 59:20 3:6 Эрни (Хюрю, Майерс) – 59:56
Российский защитник «Юты» Михаил Сергачёв отметился результативной передачей на первую шайбу «Маммот» в этой игре.
Авторами заброшенных шайб «Далласа» стали Сэм Стил, Уайатт Джонстон и Адам Эрни. За гостей забивали Клейтон Келлер, Нейт Шмидт, Джек Макбэйн, Кайлер Ямамото, Майкл Карконе и Лоусон Круз в пустые ворота.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
