Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Даллас Старз — Юта Маммот, результат матча 17 марта 2026, счет 3:6, регулярный чемпионат НХЛ 2025-2026

Передача Михаила Сергачёва помогла «Юте» переиграть в гостях «Даллас»
Комментарии

В ночь с 16 на 17 марта мск на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Даллас Старз» и «Юта Маммот». Гости выиграли встречу со счётом 6:3.

17 марта 2026, вторник. 03:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 6
Юта Маммот
Солт-Лейк-Сити
1:0 Стил (Бенн, Линделль) – 06:17     1:1 Келлер (Сергачёв) – 12:11     1:2 Шмидт (Кули) – 27:20     2:2 Джонстон (Хейсканен, Робертсон) – 35:34     2:3 Макбэйн – 44:16 (sh)     2:4 Ямамото (Керфут) – 48:05     2:5 Карконе (Петерка) – 56:06 (pp)     2:6 Круз (Шмальц) – 59:20     3:6 Эрни (Хюрю, Майерс) – 59:56    

Российский защитник «Юты» Михаил Сергачёв отметился результативной передачей на первую шайбу «Маммот» в этой игре.

Авторами заброшенных шайб «Далласа» стали Сэм Стил, Уайатт Джонстон и Адам Эрни. За гостей забивали Клейтон Келлер, Нейт Шмидт, Джек Макбэйн, Кайлер Ямамото, Майкл Карконе и Лоусон Круз в пустые ворота.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android