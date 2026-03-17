Передача Михаила Сергачёва помогла «Юте» переиграть в гостях «Даллас»

В ночь с 16 на 17 марта мск на льду арены «Американ Эйрлайнс-центр» в Далласе (США, штат Техас) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2025/2026 между клубами «Даллас Старз» и «Юта Маммот». Гости выиграли встречу со счётом 6:3.

Российский защитник «Юты» Михаил Сергачёв отметился результативной передачей на первую шайбу «Маммот» в этой игре.

Авторами заброшенных шайб «Далласа» стали Сэм Стил, Уайатт Джонстон и Адам Эрни. За гостей забивали Клейтон Келлер, Нейт Шмидт, Джек Макбэйн, Кайлер Ямамото, Майкл Карконе и Лоусон Круз в пустые ворота.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.