39-летний Евгений Малкин оформил дубль за первый период после отбытия дисквалификации

39-летний Евгений Малкин оформил дубль за первый период после отбытия дисквалификации
39-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился двумя заброшенными шайбами в первом периоде выездной встречи регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш», которая проходит в эти минуты на льду «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо). Эта игра стала первой для Евгения после отбытия пятиматчевой дисквалификации за удар соперника клюшкой в домашнем матче с «Баффало Сэйбрз» (1:5) в ночь с 5 на 6 марта мск.

НХЛ — регулярный чемпионат
17 марта 2026, вторник. 04:30 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
2-й период
2 : 5
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Малкин (Раст, Аччари) – 03:01     1:1 Маккиннон (Нечас, Макар) – 04:08     1:2 Манта (Карлссон) – 04:23     1:3 Малкин (Чинахов, Уозерспун) – 13:00     1:4 Сёдерблом (Дьюар, Карлссон) – 13:43     2:4 Бёрнс (Бриндли, Мэнсон) – 14:21     2:5 Карлссон – 30:36    

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На исходе четвёртой минуты игры при счёте 0:0 Малкин организовал быструю контратаку гостей, вытащил шайбу в среднюю зону, перед чужой синей линией отпасовал шайбу на Брайана Раста, получил ответный пас уже в зоне соперника и на первой секунде пятой минуты матча поразил ворота Скотта Уэджвуда неожиданным броском с разворота.

На 13-й минуте при счёте 2:1 в пользу «Пингвинз» Малкин вновь подключился в контратаку, получил шайбу перед воротами от Егора Чинахова и переиграл Уэджвуда броском с близкого расстояния. Канадский вратарь «Эвеланш» после этого пропущенного гола был заменён.

В текущем сезоне на счету Евгения Малкина теперь 15 заброшенных шайб в неполных 47 матчах, также в его активе 34 результативных паса.

