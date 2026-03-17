39-летний Евгений Малкин оформил дубль за первый период после отбытия дисквалификации

39-летний российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился двумя заброшенными шайбами в первом периоде выездной встречи регулярного чемпионата НХЛ с «Колорадо Эвеланш», которая проходит в эти минуты на льду «Болл-Арены» в Денвере (США, штат Колорадо). Эта игра стала первой для Евгения после отбытия пятиматчевой дисквалификации за удар соперника клюшкой в домашнем матче с «Баффало Сэйбрз» (1:5) в ночь с 5 на 6 марта мск.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

На исходе четвёртой минуты игры при счёте 0:0 Малкин организовал быструю контратаку гостей, вытащил шайбу в среднюю зону, перед чужой синей линией отпасовал шайбу на Брайана Раста, получил ответный пас уже в зоне соперника и на первой секунде пятой минуты матча поразил ворота Скотта Уэджвуда неожиданным броском с разворота.

На 13-й минуте при счёте 2:1 в пользу «Пингвинз» Малкин вновь подключился в контратаку, получил шайбу перед воротами от Егора Чинахова и переиграл Уэджвуда броском с близкого расстояния. Канадский вратарь «Эвеланш» после этого пропущенного гола был заменён.

В текущем сезоне на счету Евгения Малкина теперь 15 заброшенных шайб в неполных 47 матчах, также в его активе 34 результативных паса.